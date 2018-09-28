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Vali Toprak'tan Tuğgeneral Öztürk'e ziyaret

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral Nuri Öztürk’e ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral Nuri Öztürk'e ‘hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.


Tuğgeneral Öztürk tarafından karşılanan Vali Toprak, daha sonra tören mangasını selamladı. İl Jandarma Komutanlığı şeref defterini imzalayan Vali Toprak, bir araya geldiği Tuğgeneral Öztürk'e yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek bir süre sohbet etti.

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