Vali Toprak’tan yaralı askere ziyaret

Vali Cüneyit Orhan Toprak, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı olarak görev yapan eşi Dr. Funda Toprak ile birlikte gittiği Hakkâri Devlet Hastanesinde, İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, Hastane Başhekimi Op. Dr. Akay Edizsoy ve hastane yöneticileri tarafından karşılandı. Toprak, 4 Haziran 2018 günü Çukurca ilçesi Hisar Üs Bölgesinde ateşli silah kazası sonucu yaralanan askeri ziyaret ederek ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulundu.

Vali Toprak, Başbakan Binali Yıldırım’ın kent ziyareti öncesi platform kurulması sırasında geçirdiği kaza sonucu yaralanan Oktay Azizoğlu isimli vatandaşı da ziyaret ederek ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti.

Vali Toprak, sağlık durumları hakkında Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Akay Edizsoy’dan bilgi aldığı yaralı asker ve vatandaşa Allah’tan acil şifalar diledi.