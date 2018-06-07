Vali Toprak’tan yaralı askerlere ziyaret

Vali Toprak, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı olarak görev yapan eşi Dr. Funda Toprak ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte gittiği Hakkâri Devlet Hastanesinde İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, Hastane Başhekimi Op. Dr. Akay Edizsoy ve hastane yöneticileri tarafından karşılandı.

Vali Toprak, yaralanan askerleri ziyaret ederek ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulundu. Vali Toprak, sağlık durumları hakkında Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Akay Edizsoy’dan bilgi aldığı yaralı askerlere Allah’tan acil şifalar diledi.