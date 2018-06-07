Diğer
Kategoriler
07 Haziran 2018 18:13

Vali Toprak’tan yaralı askerlere ziyaret

Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Çukurca ilçesinden merkez istikametine seyir halinde olan askeri konvoyun Ağaçdibi köyü yol ayrımından geçişi esnasında yola tuzaklanan EYP’nin infilak etmesi sonucu yaralanan askerleri tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Vali Toprak’tan yaralı askerlere ziyaret

07 Haziran 2018 18:13


Vali Toprak, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı olarak görev yapan eşi Dr. Funda Toprak ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte gittiği Hakkâri Devlet Hastanesinde İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, Hastane Başhekimi Op. Dr. Akay Edizsoy ve hastane yöneticileri tarafından karşılandı.


Vali Toprak, yaralanan askerleri ziyaret ederek ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulundu. Vali Toprak, sağlık durumları hakkında Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Akay Edizsoy’dan bilgi aldığı yaralı askerlere Allah’tan acil şifalar diledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç