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31 Aralık 2016 13:59

Vali Toprak’tan yeni yıl mesajı

Vali Toprak’tan yeni yıl mesajı

31 Aralık 2016 13:59

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Vali Toprak mesajında,"2016 yılını bütün sevinç ve üzüntüleri ile uğurlarken 2017 yılına sizlerle birlikte mutluluk içinde girmenin heyecanını yaşıyorum. Yeni yılın, hemşehrilerimizin hayal ve umutlarının gerçeğe dönüşeceği huzurlu ve başarılarla dolu bir yıl olmasını ve 2016 yılında gerçekleştiremedikleri hayallerine yeni yılda ulaşmalarını diliyorum. Her yeni yıl, yeni umutları ve beklentileri de beraberinde getirmektedir. Bizler de fert ve millet olarak 2017 yılına çeşitli beklentiler ve umutlarla giriyoruz. Temennimiz, başta ilimiz olmak üzere ülkemizin her yerinde insanlarımızın bugünden daha huzurlu, mutlu ve müreffeh bir şekilde hayatlarını sürdürmeleridir.
Bu bakımdan geleceğimizin ilimiz ve ülkemiz açısından umut ettiğimiz gibi olması için toplumun bütün kesimleri ile üzerimize düşen görevleri yerine getirerek, 2017 yılının en iyi şekilde geçirilmesi amacıyla neler yapılması gerektiğini düşünüp, ona göre hareket etmek sorumluluklarımızın başında gelmelidir.
Geride bıraktığımız yılda olduğu gibi 2017 yılında da amacımız, toplumun tüm kesimleriyle işbirliği ve dayanışma içinde olarak, zengin tarihi, eşsiz doğal güzellikleri olan ilimiz Hakkâri’yi hak ettiği noktaya getirmek olacaktır. 2016 yılı içerisinde Hakkâri için elimizden geldiğince ilimizin kalkınması, gelişmesi, birlik-beraberliği ve huzuru için çaba içerisinde olduk. Değerli vatandaşlarımıza da bu konuda göstermiş oldukları gayretlerinden dolayı şükranlarımı sunarken, çalışmaların önümüzdeki yıllarda da artarak devam etmesini ümit ediyorum.Bu duygu ve düşüncelerim ile, 2017 yılının milletimiz, ilimiz, ülkemiz ve bütün insanlık için sağlık, mutluluk, barış ve huzur dolu olması temennisiyle, Hakkârili hemşehrilerimin, çalışma arkadaşlarımın ve basın mensuplarının yeni yılını kutlar; sevgi ve saygılarımı sunarım" dedi.



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