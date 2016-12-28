Vali Toprak’tan Yüksekova ilçesine ziyaret

Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova ilçesini ziyaret ederek, çeşitli incelemelerde bulundu.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile Yüksekova ilçesini ziyaret eden Vali Toprak; Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Turgut Türkmen, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kurdoğlu ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Atakan Coşkun tarafından karşılandı.

İlk olarak Kaymakam Mahmut Kaşıkçı’yı makamında ziyaret eden Vali Cüneyit Orhan Toprak, daha sonra Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek İçin Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destekleme Projesi" kapsamında Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sınavı’nda başarılı olan öğrencilere yönelik düzenlenen programa katıldı.

Selahattin Eyyûbî Kültür Merkezinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan Vali Toprak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Atatürk’ün önderliğinde çok zor şartlarda canını, malını ve bütün gücünü ortaya koyarak sıfırdan başladığı mücadeleye bugün ilk 15’lere getirdiğini söyledi. Türkiye’nin teknolojide, ilimde, iletişimde dünya devleri ile yarışır duruma geldiğini ifade eden Vali Toprak, "Bunlar durup dururken olmuyor. Çok büyük fedakârlıklar isteyen, çok büyük çalışmalar isteyen, zekâ isteyen, beyin isteyen konular. Bu da çok şükür ki hepimizde fazlasıyla mevcuttur. Büyük devlet olabilmek için, dünya devi olabilmek için hem ekonomik, hem askerî hem de siyasî, her yönden insan beyninin üst derecede çalışması ve çalıştırılması gerekiyor. Toplumun da istifasına sunulması gerekiyor bunun. Birçok ülke iyi imkânlara rağmen dünyaya bir katkı sunamıyor ve kendilerini geliştiremiyor. Ne kadar bütçeleri olursa olsun bazı konularda belli yerlere bağlı kalıyorlar. Ama Türkiye çok şükür kendi ayakları üzerinde duran, diğer ülkelerle ekonomide yarışır durumdadır. Bu nasıl oluyor, işte sizlerin sayesinde oluyor. Kendini çalışmaya, ülkesine, vatanına, milletine adamış gençlerimizin ve öğrencilerimizin kendini yetiştirip belli bir noktaya gelmesiyle oluyor. Her yöndeki öğrenimimizi öncelikle çevremize, ülkemize, vatanımıza, hatta insanlığa faydalı olacak şekilde geliştirmemiz ve kullanmamız gerekiyor. Bu da iyi ahlakla olur. İyi ahlak sahibi insanlar dünyaya ve çevresine faydalı olur. Onun için iyi birer insan olmaya gayret edeceğiz. Bunun için sizlerin okuyup memleketine ve ülkesine hayırlı evlatlar olması için gayret sarf ediyoruz. Hakkâri’miz de Yüksekova’mız da son dönemde başarılarını artırmaya başladı. Biz valilik olarak deneme sınavlarını yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar kitap ve malzeme temin edip dağıtmaya çalışıyoruz. Kaymakamlarımız ilçelerde büyük bir gayret içinde. Tüm öğrencilerimize destekte bulunacağız. Polisimiz bunları yaparken; halkımızla, öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle ve toplumun diğer kesimleriyle kaynaşmayı ve bütünleşmeyi amaçlıyor. Bu çalışma, polisin sadece karakolda elinde silah, cop olan bir teşkilat olmadığını, toplumun faydası, öğrencilerin yükselmesi için çaba içinde olduğunu bize gösterdi. Bu vesileyle kaymakamlığımıza, emniyet müdürlüğümüze ve milli eğitim müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Yüksekova İlçe Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı’nın da yaptığı konuşmanın ardından Vali Toprak ve beraberindekiler tarafından Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sınavı’nda başarılı olan öğrencilere sınavlara hazırlık seti ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

Daha sonra Vali Cüneyit Orhan Toprak, beraberindekilerle birlikte ilçeye bağlı Kamışlı köyüne giderek burada kayak merkezinin yapılacağı bölgede incelemelerde bulundu. Vali Toprak, Kamışlı Jandarma Karakolunda görev yapan askerleri de ziyaret ederek bir süre sohbet etti.