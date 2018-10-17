İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vatandaşlar ishal hastalıkları konusunda bilgilendirildi

Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü sağlık için yaşam aracında vatandaşlar ishalli hastalıklardan korunma yolları hakkında bilgilendirildi.


İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı Başkanlığı ve Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne Bağlı Gıda Kontrol Birimi çalışanları, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 'Sağlık için yaşam' aracı ile stant açarak, ishalli hastalıklardan korunma yollarını içeren broşürler dağıtarak vatandaşlara yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapıldı. Vatandaşlara içeriğinde “İshalli hastalıklar, bulaşma yolu, belirtiler, tedavi, su güvenliği, korunma ve gıda güvenliği” yazılar bulunan broşürler dağıtıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.