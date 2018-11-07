VEDAŞ ekibi tipiye yakalandı, yine de pes etmedi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde tipi ve kara rağmen pes etmeyen Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş (VEDAŞ) ekipleri, elektrik arızasını gidererek üs bölgesine enerji verdi.

Şemdinli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, ulaşımı olduğu kadar elektrik hatlarını da olumsuz etkiliyor. İlçenin İran sınırındaki Tekeli köyü 2867 tepe bölgesindeki enerji nakil hattında meydana gelen arızayı gidermeye giden VEDAŞ ekipleri, fırtına ve tipiye yakalandı. Zorlu hava koşullarına rağmen pes etmeyen arza ekipleri, bölgeye enerji verebilmek için canla başla çalıştılar. Araçlarının defalarca kara saplanmasına ve etkili olan tipiye rağmen ekipler, 2867 tepe bölgesindeki askerlerin de desteğiyle bölgeye enerji vermeyi başardı.