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21 Kasım 2017 16:38

VEDAŞ ekiplerinden tiyatro gösterisi

Vangölü Elektrik Dağıtım A.

VEDAŞ ekiplerinden tiyatro gösterisi

21 Kasım 2017 16:38

Ş. (VEDAŞ) arıza bakım ve onarım ekiplerinin iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yazdığı, yönettiği ve oynadığı tiyatro oyunu Hakkari’de sahnelendi.


Hakkari Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa VEDAŞ Hakkari İl Müdürü İsmail Özdemir ve kurum personelleri katıldı. Tiyatro gösterisi öncesi bir konuşma yapan VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, vücuttaki kılcal damarlar gibi yaygın bir ağ olan elektrik şebekelerinde görev yapan elektrik dağıtım sektörü çalışanları için iş sağlığı ve güvenliği kurallarının en önemli gündem maddesi olduğunu söyledi. Okuducu, “Özellikle şirketimizin hizmet verdiği zorlu coğrafyalarda ve çetin iklim koşullarında elektrik gibi tehlikeli bir meta üzerinde mesai yapmak, bazı riskleri de beraberinde getirmektedir. Elektrik çarpılmaları, yüksekten düşme gibi risklerden çalışanlarımızı koruyabilmek adına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi gerçekleştiriyoruz. İş sağlığı ve güvenliğinin teması, çalışanlarımızda iş sağlığı ve güvenliği konusunda maksimum düzeyde farkındalık oluşturularak sıfır iş kazası hedefinin yakalanması, yani kazasız bir çalışma hayatının sağlanmasıdır” dedi.


Okuducu, kurumun ilgili elemanlarınca da sıfır iş kazası hedefi için denetimlerin aralıksız olarak sürdüğünü sözlerine ekledi.


Yapılan konuşmanın ardından arıza bakım ve onarım ekiplerinin iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yazdığı, yönettiği ve oynadığı tiyatro oyunu sahnelendi.




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