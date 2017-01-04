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04 Ocak 2017 16:34

VEDAŞ ile muhtarlar enerji sorunu için bir araya geldi

VEDAŞ ile muhtarlar enerji sorunu için bir araya geldi

04 Ocak 2017 16:34

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşanan enerji sorunları için VEDAŞ şirket yetkilileri ve muhtarlar bir araya geldi.
VEDAŞ İlçe İşletme Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya VEDAŞ Hakkari İl Müdürü İsmail Özdemir, VEDAŞ Hakkari Müşteri Hizmetleri Müdürü Ferhat Gür ve Yüksekova İşletme Müdürü Sertip Dara ile muhtarlar katıldı. Muhtarların genel olarak elektrik kesintileri ve voltaj düşüklüğü konularındaki görüşlerini dile getirmesi ile başlayan toplantıda konuşan VEDAŞ Hakkari İl Müdürü İsmail Özdemir, Yüksekova ilçesinde yaşanan olaylar sırasında şebekelerinde çok ciddi hasarlar meydana geldiğini belirterek, “Ekipler, gerek olaylar sırasında gerekse de olayların bitmesinin hemen ardından enerji sürekliliğini sağlamak ve vatandaşımızın elektriksiz kalmaması için yoğun gayret göstermişlerdir. Hızlı bir şekilde yapılan çalışmalardan sonra Yüksekova Elektrik Şebekesi yeniden tesis edilmiş ve hiçbir vatandaşımız mağdur edilmeden enerji alır hale getirilmiştir. Yüksekova ilçemizde Elektrik Şebekesinin tesis edilmesi ve vatandaşa enerji arzının normale dönmesinden ve soğukların başlamasından sonra aşırı derecede kaçak ve israf boyutunda elektrik kullanılmaya başlanmış ve bu nedenle hiçbir sorun olmadan çalışan mevcut elektrik şebekesinde aşırı yükten kaynaklanan arızalar meydana gelmeye başlamıştır” dedi.
Açıklamasında özellikle kaçak elektriği önlemede muhtarlardan destek isteyen Özdemir, “Elektrik şebekesinin parçası olan trafoların ve iletkenlerin zarar görmesi ve iletkenlerin eriyerek kopması gibi sonuçları olan kaçak ve israf elektrik kullanımını önlemek için muhtarlarımızdan destek bekliyoruz. Elektrik şebekesi Yüksekova’da yaşayan insanlarımıza hizmet etmektedir. Bilinçsiz olarak insafsızca, aşırı israf ve kaçak kullanılan elektrik tüketimi sonucunda oluşan arızalardan yine Yüksekova’da yaşayan insanlarımız olumsuz etkilenmekte ve karanlıkta kalmaktadır. VEDAŞ olarak bizler üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Siz değerli muhtarlarımızdan tek ricamız, kaçak elektrik ile mücadelemizde bizlere yardımcı olmanızdır” şeklinde konuştu.
Mahalle bazlı yapılan çalışmalar ve yatırım programlarının muhtarlar ile paylaşılmasının ardından toplantı sona erdi.



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