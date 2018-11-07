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VEDAŞ, sosyal sorumlulukta hız kesmiyor

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde elektrik dağıtım hizmeti veren Vangölü Elektrik Dağıtım A.

Ş. (VEDAŞ), sosyal sorumluluk projelerine aralıksız devam ediyor.


Özellikle köy ve mezra okullarında gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle gündeme gelen VEDAŞ, bu sefer de Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kamışlı Köyü Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilere eğitim materyali hediye etti. Sosyal sorumluluk çalışmalarının temel amacının, bölgenin sosyoekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağlamak olduğunu ifade eden VEDAŞ Hakkari İl Müdürü İsmail Özdemir, “VEDAŞ ailesi olarak aydınlık geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz öğrencilerimizi çok önemsiyor, onlara değer veriyoruz. Şirketimizin daha önce gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk çalışmalarına bugün de Yüksekova ilçemize bağlı Kamışlı köyünde devam ediyoruz” dedi.


Kamışlı Ortaokulu Müdürü Mustafa Akyıldız ve Müdür Yardımcısı Arzu Özhan ise, VEDAŞ yetkililerine teşekkür ederek, “Kurumların eğitime paydaş olması, toplumsal dayanışma açısından da çok önemlidir. VEDAŞ ailesine eğitime desteklerinden dolayı teşekkür ederiz” ifadelerini kullandılar.

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