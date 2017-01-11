VEDAŞ’tan İHA’ya ziyaret

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) yetkilileri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle İhlas Haber Ajansı (İHA) bürosunu ziyaret etti.

VEDAŞ Sorumlusu Kemal Özdemir, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Aygül Çiftçi, Bulvar Caddesi üzerinde bulunan İhlas Haber Ajansı (İHA) bürosunu ziyaret etti. Burada bir süre İHA Hakkari Temsilcisi ile görüşen VEDAŞ heyeti, yörede zor şartlar altında görev yapan gazetecilerin gününü kutladılar. Özdemir, “Gazeteciler zor bir coğrafyada zorlu bir görev ifa ediyorlar. İletişim ve haberleşme alanlarında yaşanan hızlı gelişim ve dönüşüm ile birlikte bilgiye ve habere erişim kanallarının arttığı ve hızlandığı günümüz dünyasında, basın mensupları demokratik bir toplumun en başta gelen haklarından olan doğru ve tarafsız haber alma özgürlüğünü sağlayarak çok önemli bir görevi icra etmektedir” dedi.

İHA Temsilcisi Feyzullah Taş ise, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kendilerini ziyaret eden VEDAŞ heyetine teşekkür etti.