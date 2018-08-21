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21 Ağustos 2018 10:41

Veterinerlerin bayram çalışması takdir aldı

Hakkari Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Kurban Bayramı öncesi yaptığı çalışmalar yöre halkının takdirini kazandı.

Veterinerlerin bayram çalışması takdir aldı

21 Ağustos 2018 10:41


Kurban Bayramı öncesi hummalı bir çalışma sergileyen Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir yandan kurbanlıkların satış yerlerini denetlerken, bir yandan da cami ve çocuk oyun parklarını dezenfeksiyonunu gerçekleştirdi. İl genelinde haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları yapan ekipler, tatlı ve diğer imalathanelerin denetimlerini de aksatmadı. Gerek halkın sağlığı yönünden yaptıkları çalışmalar gerekse yaralı hayvanların kurtarılıp tedavilerinin ardından doğaya salınması, yöre halkının da takdirini kazandı. Vatandaşların her zaman hizmetin en iyisine layık olduğunu belirten Hakkari Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, bu yönde çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüklerini belirtti.




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