Voleybolculardan sezon açılışı

Liginde mücadele eden Hakkâri erkek ve bayan voleybolcular pasta keserek sezon açılışını beraber yaptılar.

Türkiye Voleybol Federasyonu Voleybol 2. Liginde 6 yıldır mücadele eden erkek voleybol takımı, Gençlik Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü ile bölgesel ligde şampiyon olup 2. lige yükselen Hakkâri Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi spor kulübü liglerin başlamasına 1 ay kala Hakkari kapalı spor salonunda beraber açılış pastası keserek sezona giriş yaptılar. Sezon açılışına katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, voleybolcularla beraber açılış pastasını keserek hatıra fotoğrafı çekti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Gülda,”Voleybol 2. liginde mücadele eden erkek ve bayan voleybol takımlarımıza başarılar dilerim. Hakkâri bir spor şehri olacaktır. Yetenekli sporcularımız var. Bunları her branşta değerlendiriyoruz. Bizler Hakkâri gençliğinin her zaman yanındayız. İlimizi temsil eden takımlarımızın başarılı olacağına inanıyorum. Lige katılan tüm takımlarımıza tekrardan başarılar dilerim” şeklinde konuştu.

Hakkâri Gençlik Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Fahri Güldal ise' yaklaşık 6 yıldır Türkiye Voleybol 2. Liginde mücadele ediyoruz. İlimizi her zaman en iyi şekilde temsil ettik ve bundan sonrada lige en iyi şekilde hazırlanıp ilimizi en iyi şekilde temsil etmektir” dedi.

2. lige bu sezon yükselen Hakkâri Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi spor kulübü beden eğitimi öğretmeni ve voleybol antrenörü A.Kerim Güldal'da, “2. ligde mücadele edeceğimizden dolayı çok mutluyuz. Liglere 1 ay kala hazırlıklarımıza başladık. İnşallah en iyi şekilde hazırlanıp ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz1 dedi..

Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal ve her iki takım oyuncuları ile beraber pasta keserek voleybol severlerle beraber hazırlık maçını seyrettiler.