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03 Eylül 2018 14:59

Yaban domuzları buğday tarlalarına zarar verdi

Hakkari’nin Pınarca köyündeki buğday tarlalarına giren yaban domuzları, ekili alanlara büyük zarar verdi.

Yaban domuzları buğday tarlalarına zarar verdi

03 Eylül 2018 14:59


Pınarca köyünde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Hasan Pala, köylerini mesken tutan yaban domuzlarının tarım alanlarına büyük zara verdiğini söyledi. Pala, “Tarım ve hayvancılıkla geçimimizi sağlıyoruz. Yaz aylarında büyük zorluklarla tarlalarımızı ektik. Yaban domuzları tarım alanlarımıza ciddi şekilde zarar verdi. Buğday tarlalarımız tam biçilecek zamandayken kullanılamaz hala getirdiler. Sürü halinde dolaşan yaban domuzları, geçtikleri her alanı harabeye çeviriyorlar. Zararımız büyük, ne yapacağımız bilmiyoruz. İlgili kurumun bize destek vermesini istiyoruz” şeklinde konuştu.




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