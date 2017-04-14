Yağışlar yolları tahrip etti

Kent merkezinde bir süreden beridir etkisini sürdüren karla karışık yağmur, şehrin değişik mahallelerindeki yolları tahrip etti. Araçlar kullanılamaz hale gelen yollardan geçmekten zorlanırken, belediye başkanlığı ekipleri ise bir taraftan kapanan yolları açma telaşı içerisine düşerken diğer taraftan ise kapanan yağmur suyu tahliye kanallarını açma çabası içerisine girdi.

Hakkari Belediye Başkanlığı yetkilileri, yağışlarla beraber birçok yolun tahrip olduğunu belirttiler. Şehir içi yolların kullanılamaz bir hale geldiğini belirten yetkililer, sel sularının tahrip ettiği yolları onarmak için çalışmaların sürdüğünü ifade ettiler.