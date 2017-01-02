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02 Ocak 2017 12:30

Yağışlara dayanamayan ağaçlar kesildi

Yağışlara dayanamayan ağaçlar kesildi

02 Ocak 2017 12:30

Hakkari’nin Durankaya beldesinde yaklaşık 3 yıl önce kuruyan ve tehlike saçan kavak ağaçlari kesildi.
Durankaya beldesi Bağlarbaşı mahallesinde bulunan ve kuruyan çınarlık ağaçlar kış şartlarına dayanamadı. Tehlike saçmaya başlayan ağaçlar sahipleri tarafından kesildi. Bağlarbaşı Mahalle sakinler ise yaklaşık 45 yıl önce dikilen kavak ağaçların kuruduğunu ve dallarının kendiliğinden kırıldığını, bunun üzerine tehlike saçması üzerine kesmeye karar verdiklerini söylediler. Mahalle sakinleri, ”Burada kestiğimiz kavak ağaçları 3 yıl önce yaprakları yavaş yavaş solmaya başladı. Ağır kış şartlarına ise dayanamadılar. Tehlike saçtığı için kesmeye karar verdik. Ortada böldüğümüz kavak ağaçlarını 2017 yılının içerisinde mahallemizde yapımı için planlanan cami inşaatının tahta ihtiyacını karşılamak için kullanacağız” şeklinde konuştular.



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