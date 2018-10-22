Yağmur altında bisiklet turu

Şehir merkezinden başlayarak Olgunlar köyüne kadar bisiklet süren CİSAD üyeleri, Meskan Maden Ocağında hazırlanan öğle yemeğinden sonra tekrar şehir merkezinin yolunu tuttular. Dönüş esnasında yağmurun hızını arttırdığını gören sporcular, aralıksız bisiklet sürerek yollarına devam ettiler. On beş sporcun katılımıyla gerçekleşen bisiklet turu, akşam saatlerinde şehir merkezinde son buldu.

Tüm spor dallarında hizmet vermek isteyen CİSAD üyeleri, fiziksel ve akıl sağlığını geliştiren bisiklet sporuna da el atarak 15 adet bisiklet alıp üyelerinin hizmetine sunmayı başardı. Amaçlarının tüm sporseverleri CİSAD çatısı altında bir araya getirerek spor yapmaları olduğunu belirten CİSAD üyeleri, “Derneğimizin yüklendiği misyonun farkındayız. Gençlerimize spor aşkı aşılamak, onları doğa ve spora yönlendirmek asıl hedeflerimizden olup, maddi ve manevi desteğe ihtiyaç hasıl olmaktadır. Bu bağlamda gönüllü sponsorlara ihtiyaç duymaktayız. Ayrıca bisiklet yarışları için ilimizin muhteşem doğası nazara alındığında, Uluslar arası Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Yarışının bir etabının Zap kanyonunda yapılması için yetkililere görüşeceğiz” dediler.