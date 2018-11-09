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Yaralı askerler hastaneye kaldırıldı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki bir askeri üs bölgesinde arızalı mühimmatın infilak etmesi sonucu yaralanan askeri personel hastaneye kaldırıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki bir askeri üs bölgesinde arızalı mühimmatın infilak etmesi sonucu yaralanan askeri personel hastaneye kaldırıldı.


Bugün Şemdinli ilçesi Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesinde top atışı yapıldığı esnada arızalı mühimmatın infilak etmesi sonucu askeri personeller yaralanmıştı. Yaralı askerler, helikopterle Hakkari ve Yüksekova'daki devlet hastanelerine kaldırıldı.

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