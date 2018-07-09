Yaralı köpeğe veteriner sahip çıktı

Hayvanlara yönelik büyük bir hassasiyet gösteren Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri; kedi, köpek, baykuş, dağ keçisi gibi birçok hayvanı yeniden sağlığına kavuşturup yaşam alanlarına geri bırakmaya devam ediyor. İldeki bazı duyarlı vatandaşlar ile Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin işbirliği sonucu muhteşem bir çalışma ile birçok hayvanın hayatı kurtarıldı.

Belediye ekipleri tarafından yaralı bulunan bir köpek ise, veteriner kliniğine getirilerek yapılan ameliyat sonucu sağlığına kavuştu. Yapılan müdahale sonrası kendine gelen köpeğin karnını duyuran ekipler, daha sonra köpeği yaşam alanına geri bıraktı. Sağlığına kavuşan köpeğin veteriner ekibine adeta vefa borcunu öder gibi yanlarından hiç ayrılmaması ise herkesi duygulandırdı.

Hakkari Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin hayvanlar konusunda çok duyarlı olduğunu ifade eden vatandaşlar ise, bu duyarlılıktan dolayı ekiplere teşekkür ettiler.