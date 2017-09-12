Yaşlı çiftin ekmek mücadelesi

Hakkari’nin sebze ve meyve ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Üzümcü köyü sakinleri, bu yıl tarlalarında bol verim aldıkları domates, biber, soğan, mısır, üzüm ve karpuzları Çukurca karayolu üzerinde kurdukları seyyar tezgahlarda satmaya başladı. Sabah saatlerinde karayolu üzerine kasalara doldurdukları sebze ve meyveleri yoldan geçen sürücülere satan Ekrem ve Sultan Er çift, “Üzümcü köyünde çiftçilik yaparak geçimimizi sağlıyoruz. İlkbahar ayında ektiğimiz ve yaz sıcağında büyük emek verdiğimiz sebze ve meyvelerimizi karayoluna getirerek satmaya çalışıyoruz. Vatandaşlar bu yıl pahalı olduğu için sebze ve meyve yemedi. Bizim ektiğimiz sebzeler ise hem doğal hem de ucuz. Tüm yaz emek verdiğimiz sebze ve meyveler çürümesin diye karayolunda tezgah kurduk. 7 çocuğumuzdan biri engelli. Diğerleri de işsiz. Başka gelirimiz de yok. Sürücüler yoldan geçince durup alıyor. Allah hepsinden razı olsun” diye konuştular.

Yolda geçen vatandaşlar ise, doğal ortamda yetişen sebze ve meyveleri almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, hem fiyatı hem de doğal olması itibariyle köylerden gelen sebze ve meyveleri tercih ettiklerini söylediler.