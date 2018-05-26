Yazar ve şiir youmcusu Kasım Alper Özdemir Hakkari’de sahne aldı

Kentin en işlek Caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde Belediye Başkanlığı Kültür ve Soysal işleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ramazan şenliği İlahi-Esmaül Hüsna, çocukça Ramazan ve Anadolu çocuk müzikali gösteriler sergilediler. Sahneye çıkan çocuklar birbirinden güzel şiirler seslendirdiler. Şenliklerde sahne alan sanatçı yazar ve şiir yorumcusu Kasım Alper Özdemir ise bir birinden güzel şiirlerle Hakkarililere unutulmaz dakikalar yaşattı. Sahnede şiir okuyan çocuklara şiir kitabını hediye eden Özdemir, okuduğu şiirler büyük beğeni kazandı. Yüzlerce kişinin katıldığı geceye vatandaşlara çay ve mısır ikramı yapıldı. Sanatçı Kasım Alper Özdemir gibi birçok günlü sanatçıyı Hakkari’de görmek istediklerini belirten vatandaşlar, bu güzel etkinliklerde emeği geçen herkese teşekkür ettiler.