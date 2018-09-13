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Yeni mahalle ilk defa yaya yola kavuşacak

Hakkari’nin en kalabalık mahallelerinden biri olan Yeni Mahalle ilk defa yaya yoluna kavuşacağı belirtildi.

Hakkari'nin en kalabalık mahallelerinden biri olan Yeni Mahalle ilk defa yaya yoluna kavuşacağı belirtildi.


Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından kentin değişik mahallelerinde başlatılan yol asfalt çalışmaları ve yeni hat içme suyu çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Yeni Mahalle'de yapılan yol genişletme, istinat duvarı, çevre düzenleme ve burada ilk defa yapılacak yaya yolu çalışmalarını yerinde inceleyip denetimlerde bulundu. Yeni Mahalle sakinleri ise, ilk defa mahallelerinde büyük bir hizmet atağı gördüklerini ifade ederek bu çalışmalardan dolayı belediye yetkililerine teşekkür ettiler.

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