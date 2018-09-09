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Yeni Müdür Gür tebrikleri kabul etti


Görev süresi dolan Hakkari Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun’un Adana Milli Eğitim Müdürlüğüne atanmasının ardından yerine aynı kurumda çalışan müdür yardımcısı evli ve 3 çocuk babası Bilal Gür atandı. Memleketi Hakkari’de 21 yıldır eğitimin her kademesinde görev yapan ilin sevilen simalarından Bilal Gür’ün Milli Eğitim Müdürlüğüne atanması Hakkari’de sevinçle karşılandı. Eğitimdeki başarısı ile tanınan Bilal Gür’ün Milli Eğitim Müdürlüğüne atandığını öğrenen vatandaşlar, kendisini makamında ziyaret ederek yeni görevinden başarılar dilediler. Kendisini ziyaret etmeye gelen herkese teşekkür eden Müdür Gür, Milli Eğitim Müdürümüz Veysel Durgun’un Adana Milli Eğitim Müdürlüğüne atanmasının ardından kendisini bu göreve layık görenlere teşekkür etti. Gür, ”Beni bu göreve layık gören eğitim camiası ve Hakkari halkına karşı Allah mahçup etmesin. Burada güzel hizmetler yapacağıma inanıyorum. Hakkarimizin eğitim kalitesinin yükselmesi için herkesin desteğine ihtiyacımız var. 21 yıldır eğitimin her kademesinde görev yaptım. Kapım her zaman herkese açık ve herkesten destek bekliyorum" dedi.


İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, makamında tebrikleri kabul ederek, kendisini ziyaret eden herkese teşekkür etti.

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