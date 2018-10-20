Yıllar sonra gelen asfalt sevinci

Hakkari'nin köylerinden göç eden ailelerin yoğunlukta bulunduğu Bağlar Mahallesi yıllar sonra ilk defa asfalta kavuştu.

Bölgede meydana gelen olaylardan dolayı Hakkari'nin Çukurca ilçesinin değişik köylerinden göç eden ailelerin yoğunlukta bulunduğu Bağlar Mahallesine ilk defa asfalt gördü. Daha önce yolları toz bulutu ve çamurdan geçilmeyen ve ticari taksicilerin yolu kötü diye müşteri taşımadığı Bağlar Mahallesi yolu, yapılan çalışmalar sonucu asfalta kavuşturuldu. Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim ve beraberindeki teknik ekip, çalışmalarının devam ettiği Bağlar Mahallesinde asfalt çalışmalarını yerinde denetlediler.

Başkan Epcim'in etrafından toplanan mahalle sakinleri mahallelerinin kurulduğu günden bugün ilk defa asfalta kavuştuğunu belirterek memnuniyetlerini dile getirdiler. Yapılan asfalt çalışmalarının başında ayrılmayan mahalle sakinleri Başkan Epcim ile bir süre sohbet ederek ildeki hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler.