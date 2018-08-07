Yıllardır yapılmayan kavşakta yeni düzenleme

Hakkari-Van karayolu başta olmak üzere tüm yolların kesiştiği ve 7 ayrı yolun çakıştığı Medeni Sancar Caddesi kavşağında düzenleme başlatılması sürücüleri sevindirdi. Yaz ve kış aylarında sürücülere zor anlar yaşatan ve birçok maddi hasarlı trafik kazasına yol açan kavşak için Hakkari Belediyesi harekete geçti. Kavşakta yapılan yeni düzenleme sayesinde sürücülerin rahat bir nefes alacağı belirtildi.

Hakkari’deki sürücüler ise, Medeni Sancar Caddesinin ilin en tehlikeli kavşakları arasında yerini aldığını belirterek, yıllardır birçok sürücünün korkulu rüyası haline geldiğini ifade ettiler. Kent genelinde hummalı bir çalışma yapan belediye ekiplerinin yıllardır yapılmayan caddeye el atmalarından dolayı teşekkür eden sürücüler, yapılacak yeni düzenleme sayesinde caddenin rahata kavuşacağını söylediler.

Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Okay’da Dağgöl Mahallesi Medeni Sancar Caddesi üzerindeki kavşakta yapılan çalışmaları yerinde denetleyerek teknik ekipten bilgi aldı.