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16 Eylül 2017 12:29

Yol kenarına park eden araçlara esnaftan tepki

HAKKARİ (İHA) – Hakkari çarşı merkezinde yol kenarına park edilen araçlara esnaf tepki gösterdi.

Yol kenarına park eden araçlara esnaftan tepki

16 Eylül 2017 12:29


Son günlerde altyapı ve asfalt çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiği kentte, bazı sürücülerin araçlarını yol kenarına park etmesi ve trafiği tehlikeye sokması, çarşı esnafının tepkisine neden oldu. Çarşı merkezinin adeta araç parkına döndüğünü belirten esnaflar, buna bir çözüm bulunmasını istediler. Acil durumlarda ambulans ve itfaiye ekiplerinin bile düzensiz park yüzünden geçişlerde zorluk çektiğini anlatan esnaflar, bazı sürücülerin ise kimseyi umursamadan araçlarını düzensiz bir şekilde yol kenarına park ettiklerini söyledi. Ağır vasıta araçların bile çarşı merkezinde güçlükle ilerlediğini anlatan çarşı esnafı, zabıta ve trafik ekiplerine çağrıda bulunarak maddi hasarlı kazalar meydana gelmeden önce bir önlem alması çağrısında bulundular.


Öte yandan belediye yetkilileri ise kentte hummalı yol yapım çalışmalarının olduğunu, yolların tamamlanması halinde araçların park sorununun da çözüleceği müjdesini verdiler.




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