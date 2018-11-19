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Yoldan çıkan kamyonet amuda kalktı

Hakkari’de kendiliğinden hareket ederek yoldan çıkan kamyonet amuda kalktı.

Hakkari'de kendiliğinden hareket ederek yoldan çıkan kamyonet amuda kalktı.


Bağlar Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde park halinde olan kamyonet, aniden hareket ederek yoldan çıktı. Süt ve ayran yüklü kamyonet, yol kenarındaki boşluğa kayarak adeta amuda kalktı.


Aracının amuda kalktığını gören sürücü çaresizce beklerken, bölgeye gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, halat bağladıkları kamyoneti bulunduğu yerden çıkardı.


Kazada yaralanan olmazken, araçta hasar meydana geldi.

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