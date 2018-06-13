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13 Haziran 2018 09:40

Yöresel kıyafetli kızlar Ramazan gecelerine renk kattı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde devam eden Ramazan etkinliklerinde görev alan Çukurcalı kızlar, şıklıklarıyla adeta göz kamaştırdılar.

Yöresel kıyafetli kızlar Ramazan gecelerine renk kattı

13 Haziran 2018 09:40


Çukurca Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından Ramazan ayı boyunca düzenlenen etkinliklerde görev yapan ve çoğunluğunu yöresel kıyafetli kızların oluştuğu ekip, şıklığıyla Ramazan gecelerine renk kattılar. Sınır boylarında elleri tetikte gözleri hudutta olan güvenlik güçleri güvenliği sağlarken, ilçe sakinleri ise Ramazan ayını huzur içerisinde geçirmenin mutluluğunu yaşıyor. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca ile kurum amirlerinin aileleriyle birlikte Ramazan etkinliklerine katılması ise ilçe sakinlerine ayrı bir heyecan kattı.


Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, huzur ve güvenin sağlandığı ilçenin dışarıdan tanındığı gibi olaylarla anılan bir yer olmadığını belirterek, ilçenin artık sanatsal faaliyetlerle anıldığını söyledi. Ramazan ayı boyunca düzenledikleri etkinliklere yoğun ilgi gösteren tüm ilçe sakinlerine teşekkür eden Kaymakam Ayca, birlik ve beraberliğin en güzel şekilde sağlandığı ilçede görev yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.


Ramazan ayı boyunca ilçeye değişik sanatçılar getiren GAP Reklam ve Organizasyon sorumlusu Mansur Abot ise, huzurlu bir Ramazan ayı geçirdiklerini ifade ederek, katkı sağlayan herkese teşekkür etti.


Çukurca ilçesi sakinleri ise, ilçenin kalkınmasında, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle anılmasında emeği geçen Kaymakamı Temel Ayca’ya teşekkür ettiklerini belirttiler. İlçede Ramazan ayı boyunca 20 kişinin istihdam edilmesinin ise mutluluk verici olduğunu anlatan ilçe sakinleri, işsizliğin had safhaya ulaştığı ilçede devlet büyüklerinin iş olanakları sağlanması çağrısında bulundular.




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