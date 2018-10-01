Yük hayvanı sırtında silah ve mühimmat kaçakçılığı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yük hayvanıyla Irak topraklarına geçirilmek üzere torbalandığı değerlendirilen çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “30 Eylül 2018 günü saat 23.30 sıralarında ilimiz Şemdinli ilçesi Hacıbey Mahallesi Cemekürk mezrası yakınlarında tespit edilen yük hayvanı üzerinde, Türkiye topraklarından Irak topraklarına yasadışı yollardan geçirilmek üzere torbalandığı değerlendirilen 20 bin 100 adet av fişeği, 900 adet kurusıkı tabanca ve 560 adet 9 milimetre kurusıkı tabanca şarjörü ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.