Yüksekova Belediyesi araç filosunu genişletti

Sürekli araç filosuna yeni araçlar ekleyen Yüksekova Belediyesi, 3 yeni pikap aldı. İlçeye gerekli hizmetin eksiksiz bir şekilde verilmesi için araç parkını genişlettiklerini belirten Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, “Başlatmış olduğumuz hizmet atağında araç parkımızı da genişleterek halkımıza en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Öncelikle insan ve hizmet odaklı, kendini yenileyen ve hizmet kalitesini artıran bir belediyecilik anlayışıyla mevcut araç filomuza yenilerini ekliyoruz. Amacımız, halkımızın taleplerine en hızlı şekilde cevap olmak ve hiçbir vatandaşımızı mağdur etmemek. Her alanda çalışmalarımız kusursuz bir şekilde devam etmekte. Halkımızın tüm isteklerini karşılayacak bir belediyecilik anlayışıyla attığımız adımlar ilçemizin daha da büyümesini ve modern bir şehir olmasını sağlayacak. Yeni araçlar almaya ve parkımızı genişletmeye devam edeceğiz. Yeni araçlarımız hepimize hayırlı olsun” dedi.