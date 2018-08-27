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27 Ağustos 2018 12:56

Yüksekova Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası maçına hazır

Hakkari’nin Yüksekova Belediyespor Takımı, çarşamba günü kendi sahasında Muş Menderes Spor ile Ziraat Türkiye Kupası kapsamında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yüksekova Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası maçına hazır

27 Ağustos 2018 12:56


29 Ağustos Çarşamba günü saat 15.30’da Yüksekova Şehir Stadında oynanacak Yüksekova Belediyespor ile Muş Menderes Spor maçına tüm futbol severler davet edildi. Yüksekova Belediyespor Koordinatörü Mithat Özcaner, Ziraat Türkiye Kupası maçına çok iyi hazırlandıklarını belirterek, “Bu maçı taraftarımızın desteğiyle alacağımıza inanıyorum. Buradaki hedefimiz Ziraat Türkiye Kupasının ilk maçını galibiyetle kazanmak. Öncelikle teknik heyete ve maça iyi hazırlanan futbolcu kardeşlerime inanıyor ve güveniyorum. Tabi burada taraftarımızın da desteği çok önemlidir. Her zaman ki gibi Yüksekova halkını tribünlerde bizleri desteklemelerini bekliyoruz” dedi.




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