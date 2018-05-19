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19 Mayıs 2018 15:53

Yüksekova deresinin ıslahı için ilk kazma vuruldu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde şehir merkezinin ortasından geçen derenin ıslah çalışmaları için ilk kazma vuruldu.

Yüksekova deresinin ıslahı için ilk kazma vuruldu

19 Mayıs 2018 15:53


Yüksekova deresinin ıslahı çalışmaları kapsamında yetkili firma tarafından ilk kazma vurulurken, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mahmut Kaşıkçı, çalışmaları yerinde izledi. Firma yetkililerinden çalışma konusunda bilgi alan Kaşıkçı, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kaşıkçı, “Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin kurtuluşunun ilk adımının atıldığı gün. Yüksekova’nın da bu dereden kurtuluşun ilk günü 19 Mayıs’ta ilk kazmayı vurduk. Geldiğimiz zaman bize Büyükçay deresinin ne zaman temizleneceğini sormuşlardı. Biz de çözüm bulacağımızı, yeni bir yaşam alanına dönüşeceğini söylemiştik. Yeni gezi ve nefes alanına dönüşmenin ilk kazmasını vurduk. Ve önümüzdeki yıl itibariyle insanlarımıza korku yaşatacak bir dere olmayacak. Yaz aylarında sinek ve koku üreten bir dere olmayacak. İnsanlar şuan mümkün olduğunca dereden uzaklaşma çabası içerisinde ama bu ıslah çalışması bittiği zaman burası insanlarımız için yaşam alanı olacak. Bu yeni yaşam alanı, ilçemiz için hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Artık dere sorun olmaktan çıkıyor, bir cazibe merkezi oluyor" şeklinde konuştu.


Firma yetkililerinden alınan bilgilere toplam uzunluğu 12600 metre çift taraflı duvardan oluşan projenin, 2019 yılının sonlarında tamamlanması bekleniyor.




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