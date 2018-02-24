Diğer
Kategoriler
24 Şubat 2018 17:38

Yüksekova Kaymakamı Kaşıkçı, patlama alanında incelemelerde bulundu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, dün akşam teröristler tarafından orta refüje yerleştirilen bombanın patlaması sonrası Kaymakam Mahmut Kaşıkçı, patlama bölgesinde incelemelerde bulundu.

Yüksekova Kaymakamı Kaşıkçı, patlama alanında incelemelerde bulundu

24 Şubat 2018 17:38


Şemdinli-Yüksekova karayolunda meydana gelen patlama bölgesine giden Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, İlçe Jandarma Komutan Vekili Yüzbaşı Salih Devrim, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Özcan, Yüksekova Esnaf ve Sanatlkarlar Başkanı İrfan Sarı, burada sürdürülen çalışmalar hakkında görevlilerinden bilgi aldı. Patlamada evleri ve işyerleri zarar gören vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunan Kaymakam Kaşıkçı, "Akşam hiç istemediğimiz, terörün çirkin yüzünü tekrar basit bir patlayıcıyla yaşadı. Tesellimiz şu yeter ki insanımıza canımıza bir şey olmasın. Akşam baktık canlarımıza insanlarımızda en ufak birşey yok. Dolaysıyla biz can harici, mala gelen zararı geri getirmek devlet olarak o bizim için basit o en kolayı. Bütün esnaflarımızın biraz önce çaylarını içtik hal hatırını sorduk. Camından çerçevesinden, kapısında, aracından en kısa zamanında zararını devlet olarak gidereceğiz. Bu patlayıcının son olmasını istiyoruz. Terörü bir kez daha lanetliyoruz. Biz artık Yüksekovalı olarak bu belde de bu ilçede terör olsun istemiyoruz. Terör sonlansın istiyoruz. Bu ülke hepimizin ay yıldızlı bayrak hepimizin ay yıldızlı bayrağın altında sığınılacak daha çok yer var herkese yetecek yer var. Ülkenin ülke olmadan ne olduğunu Suriyeliye’li, Libyalı yada bir başka vatandaşa sormak lazım. Onun için biz ülkemizin, beldemizin ilçemizin kıymetini iyi bilmek lazım. Biz bombalamalara rağmen hizmette devam edeceğiz. Beldemizin ve insanlarımızın rahat olması için 7/24 saat yine çalışmaya devam edeceğiz. dedi.


Kaymakam ve beraberindekiler uğradıkları bir oyuncak dükkanında çocuklar oyunca dağıttı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
3
°
C
Kar Yağışlı
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Salı
    Kar Yağışlı
    4°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    4°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç