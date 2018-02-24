Yüksekova Kaymakamı Kaşıkçı, patlama alanında incelemelerde bulundu

Şemdinli-Yüksekova karayolunda meydana gelen patlama bölgesine giden Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, İlçe Jandarma Komutan Vekili Yüzbaşı Salih Devrim, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Özcan, Yüksekova Esnaf ve Sanatlkarlar Başkanı İrfan Sarı, burada sürdürülen çalışmalar hakkında görevlilerinden bilgi aldı. Patlamada evleri ve işyerleri zarar gören vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunan Kaymakam Kaşıkçı, "Akşam hiç istemediğimiz, terörün çirkin yüzünü tekrar basit bir patlayıcıyla yaşadı. Tesellimiz şu yeter ki insanımıza canımıza bir şey olmasın. Akşam baktık canlarımıza insanlarımızda en ufak birşey yok. Dolaysıyla biz can harici, mala gelen zararı geri getirmek devlet olarak o bizim için basit o en kolayı. Bütün esnaflarımızın biraz önce çaylarını içtik hal hatırını sorduk. Camından çerçevesinden, kapısında, aracından en kısa zamanında zararını devlet olarak gidereceğiz. Bu patlayıcının son olmasını istiyoruz. Terörü bir kez daha lanetliyoruz. Biz artık Yüksekovalı olarak bu belde de bu ilçede terör olsun istemiyoruz. Terör sonlansın istiyoruz. Bu ülke hepimizin ay yıldızlı bayrak hepimizin ay yıldızlı bayrağın altında sığınılacak daha çok yer var herkese yetecek yer var. Ülkenin ülke olmadan ne olduğunu Suriyeliye’li, Libyalı yada bir başka vatandaşa sormak lazım. Onun için biz ülkemizin, beldemizin ilçemizin kıymetini iyi bilmek lazım. Biz bombalamalara rağmen hizmette devam edeceğiz. Beldemizin ve insanlarımızın rahat olması için 7/24 saat yine çalışmaya devam edeceğiz. dedi.

Kaymakam ve beraberindekiler uğradıkları bir oyuncak dükkanında çocuklar oyunca dağıttı.