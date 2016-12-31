Diğer
Kategoriler
31 Aralık 2016 15:13

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı’dan yeni yıl mesajı

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı’dan yeni yıl mesajı

31 Aralık 2016 15:13

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kaşıkçı yeni yıl mesajında şu ifadelere yer verdi: "Kuşkusuz yeni bir yıl, beklentiler ve hedefler yönünden, bireyler, toplumlar ve ülkeler için farklı anlamlarla yüklüdür. ilçemizde her alanda vatandaşlarımızın isteklerini karşılayabilmek için tüm imkanların seferber edilmesi önemlidir. Çalışmalarımızda, hemşehrilerimizle birlikte başarılara imza atabilmek için yeni yılın bize umut olmasını diliyorum. Birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşlik duygularımızın daha da arttığı bu günlerde gözlerimizin daima barışa, doğruluğa, kardeşliğe bakması, yüreğimizin sevgi, saygı ve hoşgörüyle atması gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Yüksekovalı hemşehrilerimin, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli mesai arkadaşlarımın ve değerli basın mensuplarının yeni yılını en iyi dileklerimle kutlar, 2017 yılının devletimize, milletimize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini, sorunlarımızın çözülmesi için yeni bir başlangıç oluşturmasını temenni eder, sevgi ve saygılarımı sunarım."



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
-3
°
C
Hafif Kar Yağışlı
  • Cuma
    Hafif Kar Yağışlı
    -3°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    -5°C
  • Pazar
    Hafif Kar Yağışlı
    -5°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    -5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç