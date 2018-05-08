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08 Mayıs 2018 13:45

Yüksekova kırsalında sığınak bulundu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde tespit edilen sığınakta silah ele geçirildi.

Yüksekova kırsalında sığınak bulundu

08 Mayıs 2018 13:45


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda, Yüksekova ilçesi Keçili köyü kırsal alanında tespit edilen 1 sığınakta yapılan aramada; 1 adet G-3 piyade tüfeği, 1 adet G-3 piyade tüfeğine ait şarjör, 19 adet fişek ve 1 adet tüfek ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.




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