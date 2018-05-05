Yüksekova meslek yüksek okulu ilk mezunların verdi

Hakkari’deki bir halı sahada düzenlenen Hakkari Üniversitesi Yüksekova Meslek Yüksek Okulu 2017-2018 eğitim öğretim yılı mezuniyet törenine Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, üniversitenin genel sekreteri Kerim Akar, Yüksekova Meslek Yüksek Okulu Müdürü öğretim üyesi Mustafa Güven Gök, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Öğrencilere kavurma ve pilav ikramının ardından program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Hakkari Üniversitesi Yüksekova Meslek Yüksek Okulu Müdürü öğretim üyesi Mustafa Güven Gök, mezun olan öğrencilere yeni hayatlarında başarılar dileyerek tavsiyelerde bulundu.

"Rektör Pakiş öğrencilerden özür diledi"

Burada öğrencilere seslenen Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Yüksekova Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinden özellikle hususu bir şekilde teşekkür ederek mekan probleminden dolayı ise özür diledi.

Prof. Dr. Ömer Pakiş, "Aynı zamanda gönlünüzden geçtiği şekilde bir mekanda bir yerde sizi eğitemediğimiz için özür diliyorum ve bizim mekan sıkıntımıza katlandığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sevgili öğrenciler kıymetli arkadaşlar görevi devir aldığım 1,5 yıl oldu. İnşallah Allanı’ın izni ile çok kısa bir sürede sizin mekan problemini çözüp çok rahat edebileceğiniz çok daha ve hak edebileceğiniz başarılı eğitim öğretim tarifesini sürdüreceğiniz mekanları 2018 ve 2019’da bitireceğimizi ve bu güzel mekanları bu kurumları Hakkari Üniversiteye kazandırabileceğimizi inşallah çok rahat bir şekilde söyleyebilirim” dedi.

Okulu başarı ile bitiren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından bir kanalının ses yarışmasına katılarak başarılı bir performans sergileyen ikiz kardeşler Özgür ve Bülent Kuşar sahne aldı. Yüksekova Meslek Yüksek Okulu Müdürü öğretim üyesi Mustafa Güven Gök, akademik ve idari personel ve öğrenciler kol kola girerek canlı müzik eşliğinde halay çektiler. Öğrenciler halayın ardından misket oyunu oynayarak geceye damga vurdular. 128 öğrencinin öğrenim gördüğü okulda 80 öğrencinin ön lisans programlarından mezun olduğu belirtildi.