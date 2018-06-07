Yüksekova organize sanayiye kavuşuyor

Organize ve Sanayi Bölgesi toplanıntısı Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Özcan, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Abdurrahman Pınar, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Koca ve kurum amirleri katıldı. Kaymakamlık toplantısı salonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, Hakkari denince organize sanayisi olmayan bir il akla geldiğini söyledi. Yüksekova da Organize Sanayi ile ilgili değerlendirme ve yer seçim toplantısı düzenlediklerini belirten Kaşıkçı, "Bölgenin istihdamına, gelişmesine, üretimine katkı sağlayacak bir adım olacak. İran ve Irak’a komşu olması dolayısıyla jeopolitik açıdan çok önemli bir konumda. Bünyesinde birden fazla sınır kapısını barındıran tek il. Esendere ve üzümlü sınır kapısının yanı sıra Şemdinli bölgesinde iki sınır kapısı daha açılacak. Kendi bünyesinde dört sınır kapısını barındıran başka bir il yok. Bu sınır kapılarının üretimden desteklenmesi gerekiyor. İşte üretimin adresi organize sanayidir" dedi.

Toplantının ardında heyet daha sonra ilçeye 14 kilometre uzaklıkta bulunan Büyükçiftlik Beldesine Bağlı Ünlüce köyü Kerem Zeydan mahallesinde yer seçimi için çalışmalara başlandı. Burada da açıklamalarda bulunan Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Koca, Yüksekova Belediyesinin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına önerdiği bu bölge ile ilgili Bakanlık temsilcileriyle birlikte yer seçim tespitinde bulunduklarını belirtti. Hakkari Valiliği ile Yüksekova Kaymakamlığının büyük uğraşları sonucunda hızlandırdıklarını vurgu yapan Koca, "Bakanlık büyük hedefler doğrultusunda organize sanayiyi kazandırmak istiyor. İstihdam noktasında büyük sorunların önüne geçilecek. Toplantı sonucunda uygun görüş verildiği taktirde buna tüzel kişilik kazandırılıp 152 hektarlık bir kamu alanı üzerinde dev bir yatırım gerçekleştirilecek. 40 milyon civarında bir yatırım planı düşünülüyor" dedi.