Yüksekova ve Şemdinli’de EYP ele geçirildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Şemdinli ilçesi Altınsu köyü kırsal alanında 1 adet tuzaklanmış EYP tespit edilerek etkisiz hale getirildiği belirtildi. Yüksekova ilçesi Bulaklı köyü kırsalında ise 3 adet büyük tüp ile güçlendirilmiş EYP düzeneği ele geçirilerek imha edildi. Açıklamada, “Yüksekova ilçesi Yeşildere Mahallesi Yeşildere Caddesi üzerinde bulunan Hacı Abdullah Camii yakınındaki bir ikametin önünde kablo düzeneğinin olduğu yönünde ihbar yapılması üzerine bölgede yapılan incelemede; 2 adet yangın tüpü içerisine tuzaklanmış basma düzenekli EYP tespit edilmiştir. Tespit edilen patlayıcı maddeler, bomba imha ekipleri tarafından usulüne uygun olarak imha edilmiş olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.