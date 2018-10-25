Yüksekova'da 13 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yürütülen çalışmalarda 13 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada,"İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 23.10.2018 günü İlimiz Yüksekova İlçesinde ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde 13.200 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.