İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yüksekova'da 13 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yürütülen çalışmalarda 13 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yürütülen çalışmalarda 13 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.


Valilik tarafından yapılan açıklamada,"İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 23.10.2018 günü İlimiz Yüksekova İlçesinde ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde 13.200 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.