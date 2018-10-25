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Yüksekova'da 13 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 13 kilo 200 gram eroin ele geçirilidi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 13 kilo 200 gram eroin ele geçirilidi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 23 Ekim 2018 günü Yüksekova ilçesinde ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde 13 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

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