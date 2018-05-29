Yüksekova’da 2 bin 200 öğrenci testlerden geçecek

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde bulunan gençlik merkezinin spor salonunda 2 bin 200 öğrenci 5 gün boyunca sportif yetenek taramasından geçirilecek. Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı da, Hakkâri Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Nevzat Yılmaz, Belediye Başkan Vekili Yardımcısı Hacı Bayram Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ve şube müdürleriyle çalışmaları yerinde inceleyip çocukların durumlarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, tesadüfen yetişen bir dönem olmadığını, bilime dayanan özel yeteneklerinin genel değerlendirmesini yaptıkları ve bu çalışmaları yerinde izlediklerini söyledi. Burada amaçlarının Yüksekova ve köylerindeki bütün 3. sınıf öğrencilerinin farklı alanlardaki yeteneklerini görmek ve bunları testlere tabi tutmak olduğunu ifade eden Kaşıkçı, “Bu test sadece bugün için değil, bundan sonraki yaşamlarının yönlendirilmesinde de bizim için bir veri olacak. Bu zamana kadar ki süreçte kayakçısının, güreşçisinin, voleybolcusunun, basketbolcusunu ya da diğer sportif alanlarda biz hep tesadüfen keşfediyoruz. Hiçbir öğrencinin daha önceden hangi alanda yeteneği olduğunu gösteren bir veri elimizde yoktu. Hocasının tamamen tesadüfen seçtiği yâ da çocuğun kendi ilgisi doğrultusunda bir sportif çalışma oluyordu. Bu projeyle artık tesadüfen bir branşlaşma yâ da tesadüfen bir sportif faaliyet olmayacak” dedi.

Yüksekova’da ilk defa böyle bir taramanın gerçekleştiğine vurgu yapan Kaşıkçı, "Bundan sonra önümüzdeki yıl ve sonraki yıllarda da yine devam edecek, yeni nesil artık tesadüfen yaşayan, tesadüfen spor yapan bir nesil değil, artık bilgili, birikimli ve yeteneğine göre yönlendirilen ve yetiştirilen bir nesil olacak" diye konuştu.