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11 Temmuz 2018 11:47

Yüksekova’da 25 kilo eroin ele geçirildi

Yüksekova karayolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan bir aracın depo kısmına gizlenmiş vaziyette 25 kilo 880 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Yüksekova’da 25 kilo eroin ele geçirildi

11 Temmuz 2018 11:47


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yüksekova-Van karayolu üzerinde icra edilen uygulamada, şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada, aracın depo kısmına gizlenmiş vaziyette 25 kilo 880 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. 1 şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.




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