Yüksekova’da 25 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yüksekova-Van karayolu üzerinde icra edilen uygulamada, şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada, aracın depo kısmına gizlenmiş vaziyette 25 kilo 880 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. 1 şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.