Yüksekova'da 4 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 8 ayrı paket halinde toplam 4 kilo 242 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda, 4 Kasım 2018 günü Yüksekova ilçesi Gökyurt köyü kırsal alanında yurt dışından temin edilen uyuşturucu maddenin araziyi kullanmak suretiyle Van iline geçirileceği duyumunun alınması üzerine icra edilen operasyon neticesinde, 8 ayrı paket halinde toplam 4 kilo 242 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.