Yüksekova'da 5 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bulunan bir işyerine ait depoda yapılan aramada çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan bir işyerine ait depoda yapılan aramada çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada,"İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 10 Kasım 2018 günü Yüksekova ilçe merkezinde bulunan bir işyerine ait depoda yapılan aramada; 5 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara, 650 litre gümrük kaçağı mazot, 1 adet mazot pompası, 3 adet huni ve 1 adet 500 litrelik plastik bidon ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.