Yüksekova'da 52 kilogram baz morfin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terk edilmiş bir araçta 52 kilo 180 gram baz morfin ele geçirildi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakil ve depolanması faaliyetleri yürüten şahıs veya şahıslara yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından Yüksekova ilçemizde yapılan uygulamada, narkotik görevlilerimizi fark etmesi üzerine dönüş yaparak kaçmaya başlayan sürücü takip edilmiş olup, araç Aşağı Ölçek köyü içinde terk edilmiş vaziyette bulunmuştur. Araçta yapılan aramada 52 kilo 180 gram baz morfin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticaretini Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçlarından işlem yapılmış olup soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir" denildi.