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Yüksekova'da 6 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir minibüste yapılan aramada yedek lastiğin içerisine gizlenmiş vaziyette 6 kilo 64 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir minibüste yapılan aramada yedek lastiğin içerisine gizlenmiş vaziyette 6 kilo 64 gram eroin maddesi ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 17 Kasım 2018 günü Yüksekova ilçesi Kuruköy Polis Uygulama Noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir minibüste arama yapıldı. Yapılan aramada aracın yedek lastiği içerisine gizlenmiş vaziyette 6 kilo 64 gram eroin maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alınmış olup; adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

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