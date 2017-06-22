Yüksekova’da 8 bin paket sigara ele geçirildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynağına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 21 Haziran 2017 günü Yüksekova ilçesi Yeniköprü Yol Kontrol Noktasında 2 araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan aramada toplam 8 bin 110 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. 2 şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapılmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.