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22 Haziran 2017 15:35

Yüksekova’da 8 bin paket sigara ele geçirildi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de iki ayrı araçta yapılan aramada 8 bin 110 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Yüksekova’da 8 bin paket sigara ele geçirildi

22 Haziran 2017 15:35


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynağına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 21 Haziran 2017 günü Yüksekova ilçesi Yeniköprü Yol Kontrol Noktasında 2 araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan aramada toplam 8 bin 110 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. 2 şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapılmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.




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