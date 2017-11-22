Yüksekova’da bilgilendirme toplantısı

Selehaddin Eyyübi Kültür Merkezide düzenlenen bilgilendirme toplantısına Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, şube müdürleri ve öğretmenlik mesleğine yeni atanan öğretmenler katıldı. Burada konuşan Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, öğretmenlerin gününü kutlayarak, öğretmenlik mesleğinin bütün icra edilen mesleklerin en önemlisi olduğunu belirtti. Durgun, “Öğretmenler Günü’nüzü ilk tebrik edenlerden biri olmak istedik. Bugün sizlerle bir araya gelmemizin temel amacı, karşılıklı bir aile olarak Yüksekova’daki eğitim kalitesini arttırmaya dönük bizlere yeni katılmış arkadaşlarımızla ilgili beklentilerimizi ve ilimizin eğitim kalitesini yükseğe çekmek için karşılıklı bir paylaşım toplantımızın temel çizgisi budur” dedi.

Toplantı, daha sonra basına kapalı olarak soru cevap şeklinde devam etti.

Daha sonra Müdür Durgun başkanlığında Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda ilçe merkezi ve köy okullarında görev yapan okul müdürleriyle bir toplantı yapıldı.