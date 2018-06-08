Yüksekova’da bulunan iki yavru baykuş tedavi altına alındı

İlçenin Cumhuriyet mahallesinde vatandaşlar tarafından yaralı ve aç bulunan iki Baykuş, yakalayarak Veteriner Hekim Kaçan’a teslim etti. Veteriner Hekim Kaçan ise Baykuşun kanatları kırık olduğunu belirterek, “Bir hafta önce duyarlı vatandaşlar tarafından bize getirilen bu iki yavru Baykuş muhtemelen yuvalarından düşmüşler. Bir yavrumuzun açık yarası vardı" dedi.

Yırtıcı bir hayvan tarafından ısırıldığını belirten Kaçan, “Yarasına dikiş attık açık yarasını kapattık. Diğeri yavru ise güçten düşmüş aç haldeydi. Uçamıyorlardı. İkisinde vitamin desteğini verdik. Bir haftadır kendi evimde baktım. Besin ihtiyaçlarını evde karşıladım. Şu an durumları gayet iyi. Birkaç gün sonra uçabilecek duruma gelecekler. Daha sonra doğal yaşam alanlarına bırakacağız” şeklinde konuştu.