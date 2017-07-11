Yüksekova’da çocuklara yönelik anket çalışması

Yüksekova Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü; sokakta ve çeşitli iş kollarında çalışan çocukların sosyoekonomik ve psikososyal durumlarını analiz etmek için 10 kişilik ekiple Yüksekova’da anket çalışması başlattı. Müdürlükten yapılan açıklamada, anket çalışması sonrası çocukların aileleri ile birtakım görüşmeler yapılacağını, bu görüşmeler neticesinde ailelerin ne tür sorunlara sahip olduğunun tespit edilmesi ve bu sorunların çözümüne yönelik uygun olan sosyal hizmet modelinin uygulanmasının amaçlandığı belirtildi.