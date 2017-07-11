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11 Temmuz 2017 13:07

Yüksekova’da çocuklara yönelik anket çalışması

Hakkari’nin Yüksekova Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından çocuklar ve aileleri arasında yaşanılan sorunlar ve buna yönelik çözümleri belirlemek amacıyla anket çalışmasına başlandı.

Yüksekova’da çocuklara yönelik anket çalışması

11 Temmuz 2017 13:07


Yüksekova Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü; sokakta ve çeşitli iş kollarında çalışan çocukların sosyoekonomik ve psikososyal durumlarını analiz etmek için 10 kişilik ekiple Yüksekova’da anket çalışması başlattı. Müdürlükten yapılan açıklamada, anket çalışması sonrası çocukların aileleri ile birtakım görüşmeler yapılacağını, bu görüşmeler neticesinde ailelerin ne tür sorunlara sahip olduğunun tespit edilmesi ve bu sorunların çözümüne yönelik uygun olan sosyal hizmet modelinin uygulanmasının amaçlandığı belirtildi.




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